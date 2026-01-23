Me vedo co’ uno a Marino | ironia e musica sulle relazioni

“Me vedo co’ uno” a Marino è uno spettacolo che combina comicità e musica, esplorando in modo leggero e riflessivo le relazioni sentimentali. Scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, l’evento si svolge al Teatro V. È un’occasione per riflettere sulle dinamiche di coppia attraverso un approccio originale e sobrio. Un appuntamento che invita a sorridere e pensare, senza eccessi o sensazionalismi.

Cosa: “Me vedo co’ uno”, spettacolo comico-musicale scritto e diretto da Alessandro Carvaruso.. Dove e Quando: Teatro V. Colonna di Marino, domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:00.. Perché: Per ridere e riflettere sulle eterne (e complesse) dinamiche tra uomo e donna, tra musica dal vivo e satira pungente.. Il teatro ha da sempre la funzione di specchio della società, uno spazio dove le nostre fragilità e le nostre idiosincrasie vengono amplificate per essere comprese, o meglio ancora, per riderci sopra. È con questo spirito che la stagione teatrale in corso al Teatro V. Colonna di Marino si arricchisce di un nuovo appuntamento imperdibile. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - “Me vedo co’ uno” a Marino: ironia e musica sulle relazioni Consiglio Ue straordinario sulle relazioni transatlanticheLa premier Meloni parteciperà questa sera a Bruxelles al Consiglio europeo straordinario dedicato alle relazioni transatlantiche. Leggi anche: Marino Bartoletti e la storia della musica “Chiedi cos’erano i Giù Box“ all’Auditorium Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Al Teatro V. Colonna di Marino va in scena Me vedo co’ uno; 'Il Gigante' al Teatro Tor Bella Monaca: esperienza teatrale intensa e suggestiva; Un uomo è un Uomo di Marco Onofrio: la poesia civile contro la guerra; Il Prof. Foad Aodi nominato Direttore del Centro Internazionale per le Scienze delle Piramidi e l’Etica della Scienza. Spettacolo 'Me Vedo Co' Uno' al Teatro Vittoria Colonna di Marino, RomaSpettacolo teatrale 'ME VEDO CO' UNO' al Teatro Vittoria Colonna di Marino, Roma. Un'esperienza culturale coinvolgente e unica. mentelocale.it Avevo già provveduto a fare una segnalazione su San Marino Risponde,ma purtroppo non vedo più il post. Volevo pertanto risegnalare la presenza di un branco di lupi nella zona bivio Ventoso ( prime ore del mattino) . Fate attenzione! facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.