Me vedo co’ uno a Marino | ironia e musica sulle relazioni

“Me vedo co’ uno” a Marino è uno spettacolo che combina comicità e musica, esplorando in modo leggero e riflessivo le relazioni sentimentali. Scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, l’evento si svolge al Teatro V. È un’occasione per riflettere sulle dinamiche di coppia attraverso un approccio originale e sobrio. Un appuntamento che invita a sorridere e pensare, senza eccessi o sensazionalismi.

Cosa: “Me vedo co’ uno”, spettacolo comico-musicale scritto e diretto da Alessandro Carvaruso.. Dove e Quando: Teatro V. Colonna di Marino, domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:00.. Perché: Per ridere e riflettere sulle eterne (e complesse) dinamiche tra uomo e donna, tra musica dal vivo e satira pungente.. Il teatro ha da sempre la funzione di specchio della società, uno spazio dove le nostre fragilità e le nostre idiosincrasie vengono amplificate per essere comprese, o meglio ancora, per riderci sopra. È con questo spirito che la stagione teatrale in corso al Teatro V. Colonna di Marino si arricchisce di un nuovo appuntamento imperdibile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

