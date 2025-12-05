Marino Bartoletti e la storia della musica Chiedi cos’erano i Giù Box all’Auditorium

FOLIGNO “Chiedi cos’erano i Giù Box“ è il primo tour teatrale di Marino Bartoletti (nella foto): appuntamento domani alle 21 all’Auditorium di San Domenico. Uno spettacolo (il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto all’ associazione Donne Insieme) con musica dal vivo e racconti che ripercorrono la storia della canzone italiana da Nilla Pizzi a Lucio Dalla, passando per Gianni Morandi, Simone Cristicchi e tanti altri protagonisti della musica contemporanea. Insieme a Marino Bartoletti un trio musicale tutto umbro: Sandro Paradisi alla fisarmonica, Daniele Bocchini al trombone e la voce di Annalisa Baldi, per la regia di Alberto Di Risio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

