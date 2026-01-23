Un fortunato giocatore ha recentemente vinto 200.000 euro con un Gratta e vinci da 3 euro, acquistato presso l’Edicola Cartolibreria Prè Prè di Paolo Della Zoppa a Filattiera, di fronte alla Pieve di Sorano. La vincita, di grande entità, ha attirato l’attenzione e suscita curiosità sulla sua identità. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti su questa significativa occasione di fortuna.

Un colpo di fortuna destinato a far parlare per giorni. Un giocatore ha centrato una vincita da 200mila euro acquistando un Gratta e vinci da 3 euro della serie 2026, all’Edicola Cartolibreria Prè Prè di Paolo Della Zoppa a Filattiera, di fronte all’antica Pieve di Sorano. Era stato acquistato per l’Epifania, ma s’è saputo della vincita solo qualche giorno fa all’arrivo della comunicazione dai Monopoli di Stato al titolare della rivendita. "Qui non c’è mai stata una vincita così - dice Antonella Bissola, moglie del titolare - Col Gratta e vinci si sono registrate altre vincite, ma molto più contenute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi vincita da 200mila euro. Caccia all’identità del fortunato

