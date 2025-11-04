Non riscuote la vincita da oltre 80 mila euro al SuperEnalotto | si cerca il fortunato giocatore

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi giorni per riscuotere la vincita SuperEnalotto da oltre 80 mila euro realizzata a Casal Velino, nel Cilento. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il titolare della vincita avvenuta durante il cc n. 130 di sabato 16 agosto 2025 presso il punto di venditaSisal Tabacchi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

