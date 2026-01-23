Maturità 2026 | l'attesa delle tracce il toto-temi le novità Tutto quello che c'è da sapere

La Maturità 2026 si presenta come un momento di svolta nell’iter di conclusione degli studi superiori, caratterizzato da possibili novità e variazioni rispetto alle edizioni precedenti. In questa guida, analizzeremo le attese, le eventuali novità e il panorama delle tracce, offrendo un quadro chiaro e completo per prepararsi al meglio a questa importante tappa.

L a Maturità 2026 non sarà un semplice appuntamento di fine anno scolastico, ma rappresenterà questa volta un passaggio chiave in una fase di profondo cambiamento dell’esame finale delle scuole superiori. Le nuove regole introdotte, infatti, ridisegnano l’organizzazione delle prove, il ruolo delle commissioni e il peso del colloquio orale. Nel frattempo, cresce l’attesa per la comunicazione ufficiale delle materie che dovrebbe arrivare a brevissimo entro fine gennaio e, come da tradizione, iniziano a circolare le prime ipotesi sulle possibili tracce del tema di italiano. Riforma della Maturità, Valditara: «Bocciato chi non svolge la prova orale» X Maturità, l’attesa per le materie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

