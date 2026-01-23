Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha condiviso un messaggio sui social rivolto ai genitori che portano i figli all’asilo nonostante la febbre. Con parole dirette e senza mezzi termini, ha espresso il suo disappunto nei confronti di chi mette a rischio la salute dei bambini e degli altri. La sua presa di posizione ha suscitato discussioni sulla responsabilità genitoriale e le pratiche di cura dei figli in momenti di malattia.

Duro sfogo sui social di Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, che ha insultato i genitori che mandano i propri figli all’asilo, nonostante abbiano la febbre. I due ex nuotatori hanno dunque fatto intendere che la propria piccola, Matilde, di 2 anni, si sia ammalata proprio per la presenza a scuola di infanti febbricitanti. Lo sfogo di Matteo Giunta È arrivata su Instagram, con una storia, una dura reprimenda da parte di Matteo Giunta ai genitori che, noncuranti delle condizioni febbricitanti dei loro figli, preferiscono mandarli comunque a scuola. A fare eco al 43enne è stata sua moglie, Federica Pellegrini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Giunta marito di Federica Pellegrini insulta chi manda i figli con febbre all'asilo: "Pezzi di m****"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre: “Pezzi di me**a”Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo ai genitori che portano i figli a scuola con la febbre.

Matteo Giunta (marito di Federica Pellegrini) attacca i genitori: “Mandate i figli febbricitanti all’asilo? Siete irresponsabili”Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, critica i genitori che inviano i figli febbricitanti all’asilo, definendoli irresponsabili.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Verissimo: Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l'intervista integrale Video; Federica Pellegrini, il marito Matteo Giunta si sfoga: Genitori che portano i figli febbricitanti all'asilo, siete degli irresponsabili...; Federica Pellegrini e Matteo Giunta: Matilde ha avuto le convulsioni e non rispondeva. Ci sentivamo impotenti; Federica Pellegrini e il pesarese Matteo Giunta: Nostra figlia nascerà ad aprile con un cesareo, non voglio che riviva quello che è...

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini: Pezzi di mer*a/ Sfogo contro genitori che portano i figli…Matteo Giunta si lascia andare ad uno sfogo sui social contro i genitori dei bambini che frequentano l'asilo: le parole del marito di Federica Pellegrini. ilsussidiario.net

Matteo Giunta e Federica Pellegrini non intendono più tacere e pongono un tema: Settimana difficile, genitori irresponsabiliMatteo Giunta e Federica Pellegrini si sono espressi in una serie di storie su quanto stanno affrontando e hanno posto una questione legata a salute. Impegni annullati ... sport.virgilio.it

la Repubblica. . “Siete degli irresponsabili pezzi di mer**”. Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, sui social ha criticato duramente quei genitori che mandano all’asilo nido i propri figli anche se ammalati con la febbre. Le parole di Giunta arrivano in segui - facebook.com facebook

Matteo Giunta e Fede Pellegrini, lo sfogo: “Irresponsabili pezzi di m... chi porta i bambini all’asilo con la febbre” x.com