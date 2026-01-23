Mattarella | Cancellando regole condivise si torna a barbarie

Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza delle regole condivise per mantenere la stabilità globale, evidenziando come la loro cancellazione possa condurre a un ritorno alla barbarie. In un contesto internazionale complesso, Antonio Tajani ha recentemente dialogato con giovani diplomatici nella sala degli Specchi del Quirinale, riflettendo sulle sfide attuali e sull’importanza di un approccio coordinato per affrontarle efficacemente.

Antonio Tajani ha da poco ripercorso, nella sala degli Specchi del Quirinale, avendo di fronte i giovani diplomatici, i diversi fronti di un contesto internazionale complicato. Sergio Mattarella, prendendo la parola, dice subito di voler "reprimere l'impulso ad approfondire" le considerazioni fatte dal ministro degli Esteri, ma poi quasi non riesce a sfuggire alla gravità del momento. Così a chi per il suo futuro ha scelto la strada, faticosa, della diplomazia si "limita" a ricordare i fondamentali. "Si avverte il dovere di fare in modo che si eviti che il percorso compiuto dalla comunità internazionale, nei decenni che hanno fatto seguito alla Seconda Guerra Mondiale, venga dissolto, venga cancellato", dice chiaro.

