Mattarella | Senza regole condivise il mondo torna alla barbarie Azione dell’Italia inscindibile da Ue

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza delle regole condivise per mantenere la stabilità mondiale, affermando che senza di esse il rischio di regressione verso la barbarie aumenta. Ha inoltre evidenziato che l’azione dell’Italia è strettamente legata a quella dell’Unione Europea, sottolineando il ruolo fondamentale delle norme comuni per affrontare le sfide internazionali.

“Non si cancellino le regole condivise”, altrimenti il mondo torna alla “ barbarie “. È l’allerta lanciata da Sergio Mattarella durante il discorso tenuto davanti ai vincitori del concorso per Segretari di Legazione – Corso “Boris Biancheri Chiappori”. Dopo l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente della Repubblica ha rivolto un saluto ai presenti. “Si tratta di evitare che questo percorso di regole condivise prenda una repentina strada verso la barbarie “, ha detto ai giovani diplomatici, ricordando di avere sempre come orientamento “la Costituzione “. In un momento di alta tensione geopolitica, il capo dello Stato ha lanciato un messaggio in relazione al ruolo del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mattarella: «L’azione dell’Italia inscindibile da quella Ue»Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’unità tra Italia e Unione Europea, evidenziando che le regole condivise sono fondamentali per mantenere stabilità e ordine nel mondo.

Il presidente Mattarella ha sottolineato come l'azione dell'Italia sia strettamente legata a quella dell'Unione Europea, evidenziando l'importanza di rispettare i principi del diritto internazionale.

Mattarella, senza regole condivise il mondo torna alle barbarie(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Non si cancellino le regole condivise altrimenti il mondo torna alle barbarie. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vinc ... msn.com

Mattarella: La comunità internazionale eviti l’inversione verso le barbarieIl monito del Presidente ai giovani diplomatici che hanno vinto il concorso per Segretari di Legazione - Corso Boris Biancheri Chiappori ... dire.it

