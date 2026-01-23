Masterchef soddisfazioni per Matteo Rinaldi | vince una sfida ed è capitano

Matteo Rinaldi, concorrente bergamasco di Masterchef, si distingue nelle sfide settimanali. Dopo aver vinto una prova e assunto il ruolo di capitano, si alterna tra ricette e aneddoti, dimostrando competenza e passione. La sua partecipazione contribuisce a mantenere vivo l’interesse del pubblico, mentre affronta con impegno le sfide del programma.

VISTO IN TV. Anche questa settimana la puntata si è aperta con la Green Mystery Box,il bergamasco Matteo Rinaldi è protagonista delle sfide in corso, tra aneddoti e ricette che convincono gli chef. Anche questa settimana la puntata si è aperta con la Green Mystery Box, per una prova all’insegna della cucina sostenibile della chef Pavan e contro gli sprechi. Una sfida più difficile del solito, non solo perché l’ostrica non doveva essere l’ingrediente principale del piatto. Imposta una nuova regola: la prova non aveva una durata stabilita fin dall’inizio ma, mentre i concorrenti cucinavano, anche la chef Pavan ha realizzato il suo piatto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Matteo Rinaldi a Masterchef, prontezza e fantasia di una sfida all'ultima portata

