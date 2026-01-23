A Massa Lombarda si celebra domenica la festa di San Paolo, patrono della città, conosciuta anche come San Pêval di Segn. Questa tradizione, radicata nel passato agricolo, riflette il legame tra la comunità e la natura. L’evento rappresenta un momento di ritrovo e di rispetto per le tradizioni locali, mantenendo vivo il patrimonio culturale di Massa.

Domenica a Massa Lombarda si festeggia San Paolo, patrono della città. Un evento noto anche come festa ad San Pêval di Segn, per il fatto che fin dall’antichità i contadini, vivendo a stretto contatto con la natura, da essa trassero gli elementi per interpretarla. Questo permetteva loro di fare previsioni sul cambiamento del tempo, al fine di organizzare il lavoro nel modo migliore. Tra le varie teorie, molto fantasiosa era quella che attribuiva alle condizioni meteorologiche dei primi 24 giorni dell’anno un valore di anticipazione valida per tutti i dodici mesi successivi. Questo periodo di 24 giorni era chiamato al spej di mis (le spie dei mesi) e il 25° giorno serviva per effettuare una valutazione generale sull’annata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massa, iniziative per il patrono. Festa ’ad San Pêval di Segn’

San Mauro Castelverde in festa per il patrono: giovedì le celebrazioniGiovedì 15 gennaio, San Mauro Castelverde si prepara a celebrare il suo patrono, San Mauro Abate.

Leggi anche: San Martino Buon Albergo celebra il Santo Patrono con quattro giorni di festa

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Massa, 4 mostre e 28 eventi collaterali per la Palestina, fino a marzo; Massa, iniziative per il patrono. Festa ’ad San Pêval di Segn’; Giorno della Memoria – Iniziative nei Comuni della Bassa Romagna; Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

Capitale italiana della cultura 2028: Massa e Colle Val d’Elsa tra le dieci finalisteMassa e Colle Val d'Elsa sono tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028: la vincitrice proclamata entro il 27 marzo. intoscana.it

Binari occupati a Massa per manifestazione pro Pal, 37 indagatiAvviso di conclusione delle indagini della procura di Massa (Massa Carrara) per quanto accaduto alla stazione della città toscana il 3 ottobre scorso in occasione del corteo pro Pal in concomitanza de ... ansa.it

A Massa 4 mostre e 28 iniziative collaterali per la #Palestina VIDEO youtube.com/shorts/AygkSFu… x.com

DIDATTICA APPLICATA AL PATRIMONIO NATURALE Iniziative ed eventi nel territorio di Massa Martana Nell’ambito del progetto PNRR Attrattività dei Borghi Storici – Comune di Massa Martana, il nostro team sta lavorando alla realizzazione di iniziative de - facebook.com facebook