Marta Zoboli e Gianluca De Angelis in Io e Gianlu al Teatro delle Muse

Il 24 febbraio alle 21:00, al Teatro delle Muse di Ancona, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis presenteranno lo spettacolo

PESCARA – Marta Zoboli e Gianluca De Angelis saranno di scena con “IO E GIANLU” al Teatro delle Muse di Ancona il prossimo 24 febbraio alle 21:00. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne www.ticketone.it e alla biglietteria. La vita spesso porta a.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: “Io e Gianlu”: finta storia di una vera amicizia al Politeama Genovese

Scroscianti applausi per Marta De Marino al Teatro San Francesco di ScafatiMartina De Marino ha recentemente tenuto un concerto al Teatro San Francesco di Scafati, attirando un pubblico numeroso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Io e Gianlu, con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis; Teatro Arcimboldi: Io e Gianlu, 6 febbraio 2026; Comedy Match su Nove TV.

Io e Gianlu, con Marta Zoboli e Gianluca De AngelisVenerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21.00 al Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) va in scena lo spettacolo Io e Gianlu con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, una delle coppie ... mentelocale.it

Save the Dating? 'Il Tinder Live della comicità in tv. Si ride e (forse) qualcuno trova l'amore' - L'intervista a Marta e Gianluca e i videoclipSave the Dating? 'Il Tinder Live della comicità in tv. Si ride e (forse) qualcuno trova l'amore' - L'intervista di Affaritaliani a Marta e Gianluca Al via sul Nove e discovery+, da giovedì 6 novembre ... affaritaliani.it

TAM Teatro Arcimboldi Milano ospita “Io e Gianlu”, lo spettacolo di Marta Zoboli e Gianluca De Angelis Link nella bio > #teatro / #arte #theatre #cultura #musica #humor #theater #performance #spettacolo #teatromusical #musical #danza #show #love #music - facebook.com facebook