Maria De Filippi consegna le me*dine a Striscia la notizia La conduttrice ai due ragazzi che avevano occupato il posto per disabili senza permesso | Avete fatto una figura…

Nella puntata di Striscia la notizia andata in onda ieri 22 gennaio in prima serata (il debutto del tg satirico in questa fascia oraria), Maria De Filippi ha vestito i panni dell’inviata per consegnare le “me*dine” a coloro che hanno parcheggiato in un posto riservato ai disabili, senza il permesso. Nel blocco si vede la conduttrice di “C’è posta per te” e “Amici” in ufficio, insieme a Giovannino e Tina Cipollari. Maria chiede al personaggio vestito di rosso, amatissimo dal pubblico di Tu si Que Vales: “Queste sono.?” e lui risponde “delle me*dine”. De Filippi spiega: “ Vanno messe su quelli che posteggiano, senza tagliando, nei parcheggi riservati ai diversamente abili “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

