Striscia la Notizia | Maria De Filippi Giovannino e Tina Cipollari al posto di Brumotti il loro intervento contro i parcheggi nei posti disabili

A Striscia la Notizia, Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari sono intervenuti in sostituzione di Vittorio Brumotti per sensibilizzare sui parcheggi riservati alle persone con disabilità. L'iniziativa mira a evidenziare l'importanza di rispettare gli spazi destinati a chi ne ha maggiore bisogno, attraverso un intervento originale e diretto. Un'attenzione concreta alle questioni di inclusione e rispetto delle norme, in un contesto di impegno sociale.

A Striscia la Notizia inviati d'eccezione: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari prenderanno il posto di Vittorio Brumotti in una nuova iniziativa legata ai controlli contro chi parcheggia negli stalli riservati alle persone con disabilità. I nuovi inviati di Striscia la Notizia: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari. I posti auto riservati alle persone con disabilità non sono un "privilegio", ma un'esigenza concreta di accessibilità. Quando vengono occupati senza diritto, l'impatto è immediato: ritardi, difficoltà di spostamento e barriere reali nella vita quotidiana. Striscia, da anni, usa linguaggi forti e satirici per portare questi temi all'attenzione del pubblico.

Striscia la Notizia, “nel cast Maria De Filippi”: il ruolo inedito e inaspettato - Pare che 'Queen Mary' sia approdata nel tg satirico di Canale 5 di Antonio Ricci, per il ritorno del 22 gennaio 2026 ... gossipetv.com

Attenzione: Maria De Filippi a Striscia la Notizia? Ebbene si, Avrebbe registrato in un ruolo INEDITO già per la prima puntata del 2026 - C'è grande attesa per il ritorno di 'Striscia La Notizia' che da giovedì 22 gennaio (finalmente) andrà in onda per davvero debuttando nella prima serata di Canale 5? mowmag.com

Amici da Giovedì 22 Gennaio in prime time su Canale 5, (dopo la Ruota della fortuna) io ed Enzino torniamo in onda con @Striscia la Notizia con un sacco di novità: vi aspettiamo x.com

Mercoledì 4 Febbraio STRISCIA LA NOTIZIA con EZIO GREGGIO ed ENZINO IACCHETTI Punti di partenza: Thiene Marano Vic Malo Trissino Montecchio Maggiore San Bonifacio Verona Sud per info 329 337 7708 Pr - facebook.com facebook

