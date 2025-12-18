Elettricità Arera | Rivedere la potenza del contatore abbassa la bolletta o migliora il comfort

La potenza del contatore elettrico, un elemento spesso sottovalutato, influisce direttamente sulla bolletta e sul comfort domestico. Rivedere la propria potenza impegnata può significare risparmi concreti o un miglioramento della qualità di vita, garantendo energia sufficiente senza sprechi. Ecco perché è importante conoscere e valutare questa voce, per ottimizzare i costi e vivere al meglio la propria casa.

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - La potenza impegnata, cioè il massimo di energia elettrica da poter usare nello stesso momento, ha un costo fisso, indipendente dai consumi. Ogni kW impegnato pesa in bolletta per circa 25 euro all'anno (Iva inclusa). Di conseguenza: ridurre la potenza di 1 kW comporta un risparmio annuo di circa 25 euro; aumentarla di 1 kW determina un costo aggiuntivo della stessa entità. Va però ricordato che la variazione della potenza costituisce una modifica contrattuale e può prevedere, in alcuni casi, costi iniziali una tantum, che vanno valutati prima di procedere. Ecco come fare.

