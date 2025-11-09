Calciomercato Inter il retroscena sull’assalto respinto in estate per Carlos Augusto | il brasiliano condivide l’agente con uno degli obiettivi nerazzurri per l’anno prossimo

Internews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter, il retroscena sullassalto respinto in estate per Carlos Augusto: ecco chi si era fatto avanti per il brasiliano. L’Inter è già al lavoro per assicurarsi che il futuro di Carlos Augusto resti a tinte nerazzurre. Nonostante il contratto del duttile difensore brasiliano sia in scadenza nel 2028, i dirigenti del club meneghino hanno avviato le pratiche per un rinnovo che non solo prolunghi l’accordo, ma che gratifichi anche il giocatore con un aumento dell’ingaggio, ritenuto adeguato alla straordinaria crescita mostrata nell’ultimo periodo. Il classe ’99 si è rivelato un vero e proprio jolly per l’allenatore Cristian Chivu, un elemento capace di interpretare con la stessa naturalezza e affidabilità due ruoli chiave nel modulo. 🔗 Leggi su Internews24.com

