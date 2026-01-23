Maltempo nuova perturbazione in arrivo | allerta in diverse regioni

Un nuovo fronte di maltempo si avvicina alle regioni italiane, portando con sé precipitazioni intense e nevicate in alcune aree. Liguria e Toscana sono preparate a fronteggiare forti piogge, mentre in Pianura Padana, tra Piacenza, Pavia e il basso Piemonte, sono attese nevicate che potrebbero influenzare la viabilità e le attività quotidiane. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza.

Previste forti piogge in Liguria e Toscana mentre la neve è in arrivo in Pianura Padana. Nello specifico, potrebbero imbiancarsi le città di Piacenza, Pavia e buona parte del basso Piemonte. Nel frattempo, continua la conta dei danni in Calabria, Sardegna e Sicilia.

