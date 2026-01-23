Il governo italiano si impegna a fornire assistenza tempestiva in risposta ai danni causati dal maltempo, come confermato dalla presidente della Sardegna, Alessandra Todde. Dopo la riunione con la Protezione civile a Roma, Todde ha espresso soddisfazione per gli sforzi in corso per garantire aiuti rapidi e concreti alla regione e alle zone colpite dal ciclone Harry.

"Soddisfazione per l'impegno del governo per la Sardegna". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, dopo aver partecipato da remoto alla riunione nella sede della Protezione civile di Roma, sui danni provocati dal ciclone Harry nel sud Italia, presieduta dalla premier Giorgia Meloni. "Ringrazio la presidente del Consiglio, il ministro Nello Musumeci e il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che ieri è stato a Cagliari, per la celerità e la vicinanza- le parole della governatrice-. Lunedì il cdm delibererà lo stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse da parte del governo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo, anche la 5 Stelle Todde ammette l'impegno del governo: "Al lavoro per garantire rapidi aiuti"

Maltempo, Musumeci vola in Sicilia per garantire il sostegno del governo: non è e non sarà un problema di risorse (video)Il ministro Nello Musumeci si è recato in Sicilia per valutare personalmente i danni causati dal maltempo recente.

