Il ministro Nello Musumeci si è recato in Sicilia per valutare personalmente i danni causati dal maltempo recente. L’obiettivo è offrire supporto e solidarietà alle comunità colpite, assicurando che le risorse necessarie saranno messe a disposizione. La visita si inserisce in un impegno continuo del governo nel fronteggiare emergenze meteorologiche e garantire assistenza alle popolazioni colpite.

Il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci è volato nel primo pomeriggio in Sicilia per vedere personalmente i danni provocati dalla grave ondata di maltempo delle ultime ore ha colpito il Sud Italia e per garantire solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite. Insieme a lui è arrivato sull’isola anche il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Prima tappa della visita è stato il Comune di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Il ruolo delle Regioni e dei Comuni. A margine il rappresentante del governo Meloni ha fatto un punto stampa nel corso del quale ha spiegato che l’Esecutivo sta “seguendo esattamente quello che il Codice di Protezione Civile ci obbliga di fare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maltempo, Musumeci vola in Sicilia per garantire il sostegno del governo: non è e non sarà un problema di risorse (video)

Governo monitora ondata di maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: Meloni in contatto con Protezione Civile e Musumeci per gestire l’emergenzaIl governo monitora attentamente le condizioni meteorologiche in Calabria, Sardegna e Sicilia, regioni interessate da recenti ondate di maltempo.

Leggi anche: Transizione 5.0, Cna: “Positivo impegno del Governo a garantire risorse alle imprese, rammarico per chiusura anticipata”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Maltempo, Musumeci Proporrò al Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale; Maltempo, Musumeci Speriamo che questa lezione possa servire; Maltempo, Musumeci: Danni per oltre mezzo miliardo di euro, proporrò lo stato d'emergenza; Maltempo, Musumeci Capire attentamente quante sono le attività danneggiate.

Maltempo e danni, Musumeci e Ciciliano a Catania: tanta rabbia, fortunatamente non abbiamo mortiQuello che è accaduto in Calabria e in Sardegna fa rabbia, nella mia Sicilia lo fa in modo in modo particolare. Il problema, sapete qual è? Che fra qualche giorno avremo dimenticato. E questo, purtro ... strettoweb.com

Musumeci su maltempo in Sicilia: «Presto per quantificazione dei danni»«Ancora è presto per fare una quantificazione dei danni, anche perché è stata colpita tutta la Sicilia» ha precisato Nello Musumeci. meridionews.it

Maltempo, Musumeci “Capire attentamente quante sono le attività danneggiate” Maltempo, Musumeci "Capire attentamente quante sono le attività danneggiate" - facebook.com facebook

Maltempo: Musumeci, a riunione Cdm chiederemo stato di emergenza. Ministro: "Previsti primi stanziamenti di risorse" #ANSA x.com