Ma non doveva partire? Dai fischi alla doppietta europea Gasp ha ritrovato super Pisilli

Dopo un inizio di stagione difficile, Pisilli ha ritrovato spazio e fiducia con la Roma, distinguendosi in Europa League. Il centrocampista ha saputo rispondere alle critiche con prestazioni convincenti, contribuendo al successo della squadra. Questa rinascita testimonia il valore di un giovane talento che, con determinazione, sta crescendo nel contesto internazionale.

Testa bassa, sorriso che non si spegne mai e una gran voglia di tornare protagonista con la sua Roma. La squadra che tifa da quando era bambino. Ci è riuscito stasera Niccolò Pisilli che quel sorriso lo ha allargato a dismisura ben due volte sotto gli occhi della fidanzata Anastasia Conti, nipote di Bruno. Una delle persone che più è stata vicina al centrocampista che oggi vive una rinascita anche se è difficile dirlo per un ragazzo di appena 21 anni. Perché per Niccolò gli ultimi sono stati mesi difficili, di riflessione. Difficile d’altronde passare dall’essere uno dei giocatori simbolo dello scorso anno a panchinaro praticamente fisso nel girone d’andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma-Stoccarda 2-0, Pisilli firma la notte europea: doppietta e sesto postoLa Roma conquista una vittoria importante contro lo Stoccarda con il risultato di 2-0, grazie alla doppietta di Pisilli.

Europa League, una buona Roma batte lo Stoccarda grazie alla doppietta di PisilliLa Roma conquista tre punti importanti in Europa League grazie a una doppietta di Pisilli, superando lo Stoccarda in una partita combattuta.

