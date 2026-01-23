europa league una buona roma batte lo stoccarda grazie alla doppietta di pisilli

La Roma conquista tre punti importanti in Europa League grazie a una doppietta di Pisilli, superando lo Stoccarda in una partita combattuta. La vittoria, anche se sofferta, permette ai giallorossi di avanzare nella competizione, mantenendo vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Un risultato che sottolinea l’importanza di ogni singolo incontro in un torneo competitivo come l’Europa League.

Tre punti sono sempre tre punti, anche quando arrivano dopo una sofferenza infinita. La Roma di Gasperini riesce a portare a casa una vittoria pesante nello scontro da dentro o fuori contro una rivale diretta per il passaggio agli ottavi come lo Stoccarda. I giallorossi ci mettono parecchio prima di ingranare e soffrono per lunghi tratti l’aggressività dell’undici di Hoeness ma, dopo aver concesso un paio di chances ai tedeschi, trova il vantaggio con Pisilli, imbeccato alla grande da Soulé. La reazione dello Stoccarda arriva nella ripresa, quando Undav si trova a tu per tu con Svilar ma spreca malamente: finale in sofferenza per l’undici di Gasperini, che rischia ancora un paio di volte ma viene salvata dal portiere serbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

