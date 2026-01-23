Lynk & Co 08 Il SUV plug-in che osa | tanta autonomia elettrica spazio da segmento superiore e ottima qualità

Lynk & Co 08 è un SUV plug-in che combina un’ampia autonomia elettrica, uno spazio interno di livello superiore e una qualità costruttiva affidabile. Con un design ispirato al minimalismo nordico e tecnologie all’avanguardia, rappresenta una scelta equilibrata per chi cerca un veicolo versatile e innovativo. Lynk & Co prosegue nel suo percorso dioffrire modelli distintivi, che uniscono funzionalità e attenzione ai dettagli nel panorama europeo.

Lynk & Co continua a percorrere una strada alternativa nel panorama automotive europeo, proponendo modelli che uniscono design nordico, tecnologia avanzata e soluzioni tecniche fuori dagli schemi. La 08 rappresenta oggi la massima espressione di questa filosofia: un grande SUV plug-in hybrid che punta forte su elettrificazione spinta, comfort e dotazioni premium. L’abbiamo provata nella versione 1.5 PHEV More, per capire come si traduce su strada una scheda tecnica che promette fino a 200 km di autonomia elettrica e prestazioni brillanti, ma che sulla carta lascia intuire anche qualche compromesso dinamico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lynk & Co 08, Il SUV plug-in che osa: tanta autonomia elettrica, spazio da segmento superiore e ottima qualità Leggi anche: Leapmotor, con la B10 sfida ‘elettrica’ nel segmento C-Suv Leggi anche: Guida con Noi, puntata 15: Ferrari 849 Testarossa, Lynk & Co 08 e le Michelin per l'inverno Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Lynk & Co 08 stabilisce record mondiale autonomia elettrica 293 km. Lynk & Co 08: arriva in Europa il SUV ibrido plug-in con 200 km d’autonomia elettrica [FOTO]Dopo il successo riscontrato in Cina, Lynk & Co lancia in Europa 08, il nuovo SUV ibrido plug-in in grado di offrire un’autonomia in elettrico di 200 km nel ciclo WLTP, su livelli finora mai raggiunti ... motorionline.com Lynk & Co 08: il Suv ibrido plug-in da 200 km in elettricoLa Lynk & Co, brand del gruppo Geely vicino di casa di Volvo a Göteborg, è pronta a lanciare un nuovo Suv ibrido plug-in capace di sfoderare un record per l'Europa: 200 km di autonomia in elettrico. gazzetta.it Buonasera, ho una 01 plug in 2023 in abbonamento e qualche giorno fa sono andato a fare un tagliando ovviamente in casa madre. Riscontrano che le pastiglie dei freni e le spazzole dei tergicristalli sono da sostituire, vi risulta che queste parti di normale us - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.