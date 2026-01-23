Lutto in Brianza è morto Marcello Brivio | addio al fondatore dello storico salumificio
Rovagnate piange la scomparsa di Marcello Brivio, fondatore del noto salumificio locale. Imprenditore di lunga esperienza, ha contribuito a consolidare la tradizione alimentare brianzola nel mercato nazionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità e il settore.
Rovagnate piange la scomparsa di Marcello Brivio, imprenditore visionario e fondatore dell'omonimo salumificio che dal 1977 porta il nome della famiglia brianzola nel panorama nazionale dell'industria alimentare. Brivio si è spento all'età di 88 anni nella sua abitazione sita nella frazione de La.🔗 Leggi su Leccotoday.it
