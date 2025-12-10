Esquilino è pronto il nuovo urban center di viale Manzoni

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Esquilino è stato inaugurato il nuovo urban center di viale Manzoni, definito dallo stesso presidente della commissione urbanistica, Tommaso Amodeo, come uno spazio “bello e all’avanguardia”. L’intervento mira a valorizzare il quartiere attraverso un ambiente moderno e funzionale, pronto a diventare un punto di riferimento per la comunità locale.

