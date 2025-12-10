Esquilino è pronto il nuovo urban center di viale Manzoni
A Esquilino è stato inaugurato il nuovo urban center di viale Manzoni, definito dallo stesso presidente della commissione urbanistica, Tommaso Amodeo, come uno spazio “bello e all’avanguardia”. L’intervento mira a valorizzare il quartiere attraverso un ambiente moderno e funzionale, pronto a diventare un punto di riferimento per la comunità locale.
Uno spazio “bello e all’avanguardia”. Con queste parole il presidente della commissione urbanistica, Tommaso Amodeo, ha introdotto la presentazione del nuovo urban center di viale Manzoni.Un edificio storicoDa lunedì 15 dicembre, nel rione Esquilino, arrivano sale per convegni, per la lettura e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Mentre la giunta di sinistra romana pensa a trovare case gratis per i migranti, i numeri ci raccontano un’altra realtà. Dall’inizio dell’anno sono stati effettuati quasi 400 arresti tra Viminale ed Esquilino, e quattro su cinque sono stranieri. Quartieri interi sono lasci - facebook.com Vai su Facebook
