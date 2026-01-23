Luca Venturelli, giovane atleta paralimpico, ha recentemente incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’occasione ha permesso di discutere di inclusione nello sport paralimpico e di celebrare i successi ottenuti al Virtus World Athletics Championship di Brisbane, in Australia, ottobre scorso. Un momento importante per riconoscere il valore dello sport come strumento di integrazione e valorizzazione delle capacità di tutti.

Faccia a faccia col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per parlare di inclusione nell’ambito paralimpico e per festeggiare gli ottimi risultati ottenuti al Virtus World Athletics Championship di Brisbane, in Australia, a ottobre. La giornata di mercoledì 21 gennaio sarà davvero difficile da dimenticare per il 21enne Luca Venturelli, atleta paralimpico residente a Bellaria e legato al Cesena Triathlon, società con la quale si allena costantemente in pista andando a caccia di successi. Successi che di certo non mancano, visto che lo scorso autunno, dalla parte opposta del pianeta, Venturelli è riuscito a mettersi al collo due medaglie d’oro, conquistate nel 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca Venturelli. Un ragazzo d’oro che non ha limiti

Leggi anche: Luca morto dopo il sushi, la mamma: "Era un ragazzo d'oro. La sentenza è scandalosa"

Karate, la forza di una scuola che non si ferma mai: un movimento unito che parte dai dojo e arriva all’oro Mondiale di un ragazzo di 21 anniIl karate si distingue come una disciplina in continua crescita, caratterizzata da un movimento unito e radicato sul territorio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Luca Venturelli. Un ragazzo d’oro che non ha limiti; QI 97 troppo alto: un atleta autistico con cinque medaglie mondiali escluso dalle Paralimpiadi; L'esempio di Luca Venturelli: 5 medaglie mondiali e l'abbraccio di Mattarella; L’abbraccio al presidente Fulgione.

Luca Venturelli. Un ragazzo d’oro che non ha limitiL’atleta del Cesena Triathlon ha conquistato due medaglie ai campionati mondiali di Brisbane in Australia ed ha incontrato il presidente Mattarella insieme agli altri atleti paralimpici azzurri. ilrestodelcarlino.it

L'esempio di Luca Venturelli: 5 medaglie mondiali e l'abbraccio di MattarellaIl corridore di Bellaria al Quirinale. Luca Venturelli premiato dal presidente Mattarella. Il mezzofondista paralimpico Luca Venturelli, 21 anni, di Bellaria Igea Marina, sarà ricevuto oggi al Quirina ... altarimini.it

Incontro con don Luca Venturelli, vice assistente nazionale del @ @CIS0M al @iadcpug a Villa Malta (!) @ordinedimalta #SafeguardingNostroImpegno x.com