Karate la forza di una scuola che non si ferma mai | un movimento unito che parte dai dojo e arriva all’oro Mondiale di un ragazzo di 21 anni

9 dic 2025

Il karate si distingue come una disciplina in continua crescita, caratterizzata da un movimento unito e radicato sul territorio. La forza di questa scuola si riflette non solo nei numeri di praticanti e nella qualità delle strutture, ma anche nel successo internazionale, come dimostra il raggiungimento di un oro mondiale da parte di un giovane atleta di 21 anni.

Lo stato di salute di un movimento sportivo si valuta da diversi fattori: il numero di praticanti, l'accessibilità – economica e logistica – delle strutture, la qualità degli istruttori e la presenza delle società sportive sul territorio.C'è un tratto che distingue il karate italiano: la.

