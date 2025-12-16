Difesa del mare e lotta ai reati ambientali | Medaglia d’Oro al maresciallo Antonino Campisi da Avola oggi in servizio a Livorno

Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera premia l’impegno nella tutela ambientale. Il maresciallo Antonino Campisi di Avola, attualmente in servizio a Livorno, ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Merito Ambientale di Prima Classe, il massimo riconoscimento nazionale, per il suo contributo alla difesa del mare e alla lotta ai reati ambientali.

La Repubblica italiana premia l’impegno a difesa dell’ambiente e della salute pubblica. Al Capo 1ª Classe Np Antonino Campisi, maresciallo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, è stata conferita la Benemerenza al merito ambientale di Prima classe, con Medaglia d’Oro, il più alto riconoscimento nazionale in materia ambientale. La notizia è ufficiale da questi giorni, con la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dei decreti di conferimento delle benemerenze, firmati dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin. Un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a cittadini, enti e istituzioni che si siano distinti per iniziative di particolare valore nella tutela e conservazione dell’ambiente. Laprimapagina.it

