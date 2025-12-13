Le rampe accessibili? Si costruiscono con i Lego | lanciata la raccolta di mattoncini

A Montegrotto Terme, sono stati installati tre contenitori colorati di Lego davanti alla scuola Vivaldi, alla biblioteca civica Alda Merini e al municipio. Questa iniziativa mira a promuovere la costruzione di rampe accessibili, coinvolgendo la comunità e sensibilizzando sull’importanza dell’inclusione attraverso un approccio ludico e creativo.

Tre nuovi contenitori colorati sono comparsi davanti alla scuola Vivaldi, alla biblioteca civica Alda Merini e al municipio di Montegrotto Terme. Non sono destinati alla raccolta differenziata, ma a qualcosa di molto speciale: raccogliere mattoncini Lego che diventeranno rampe per abbattere le. Padovaoggi.it

Scuola, rampe per disabili costruite con mattoncini Lego - Promuovere i valori dell'accessibilità, dell'inclusione e della solidarietà: nasce così 'Rampe in Lego', il progetto formativo e simbolico che trasforma il gioco in un gesto concreto di cittadinanza ... ansa.it

Rampe in Lego per abbattere le barriere a Montenero di Bisaccia - È l'obiettivo di "Rampe in Lego", il progetto ideato dal Comune di Montenero di Bisaccia in collaborazione con ... rainews.it

