Le rampe accessibili? Si costruiscono con i Lego | lanciata la raccolta di mattoncini

A Montegrotto Terme, sono stati installati tre contenitori colorati di Lego davanti alla scuola Vivaldi, alla biblioteca civica Alda Merini e al municipio. Questa iniziativa mira a promuovere la costruzione di rampe accessibili, coinvolgendo la comunità e sensibilizzando sull’importanza dell’inclusione attraverso un approccio ludico e creativo.

Tre nuovi contenitori colorati sono comparsi davanti alla scuola Vivaldi, alla biblioteca civica Alda Merini e al municipio di Montegrotto Terme. Non sono destinati alla raccolta differenziata, ma a qualcosa di molto speciale: raccogliere mattoncini Lego che diventeranno rampe per abbattere le.

“Nonna Lego” costruisce rampe per disabili con i mattoncini colorati più famosi al mondo

