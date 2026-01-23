LIVE Serbia-Italia 2-1 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello prova a reggere l’urto

Segui in tempo reale la partita Serbia-Italia valida per gli Europei di pallanuoto 2026. Aggiornamenti costanti e risultati aggiornati per seguire l’andamento del match, con focus sulle azioni e sui momenti salienti. Resta con noi per tutte le novità e le analisi in diretta, in un contesto di competizione internazionale di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53? Espulsione per Iocchi Gratta. 1’18” Fallo in attacco di Gianazza. 1’38” Rasovic non sbaglia in diagonale. Sin qui ancora nessuna parata per Del Lungo. SERBIA-ITALIA 4-3. 1’51” Espulsione per Del Basso. 2’14” Si sblocca anche Di Somma! Alzo e tiro, la palla rimbalza sull’acqua e si infila in rete. SERBIA-ITALIA 3-3. 2’26” Bordata di Mandic sopra la testa di Del Lungo. Abbiamo bisogno del nostro portierone, che sin qui non ha inciso. SERBIA-ITALIA 3-2. 2’37” Gestita male la superiorità: deviata fuori la conclusione di Balzarini. 2’47” Espulsione guadagnata dall’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

