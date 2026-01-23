LIVE Serbia-Italia 0-0 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | inizia una semifinale di fuoco per il Settebello

Segui in tempo reale la semifinale tra Serbia e Italia ai Europei di pallanuoto 2026. La partita, iniziata con qualche minuto di ritardo, rappresenta un importante momento per il Settebello. Aggiorna la diretta per tutte le novità sul risultato e le azioni più significative di questa sfida cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Squadre in acqua. 20.29 Il match inizierà con qualche minuto di ritardo. 20.27 Inno nazionale italiano. 20.26 L’età media dell’Italia è di circa 27 anni, considerando perl che la alza molto Del Lungo con i suoi 36. 20.26 Si comincia con l’inno serbo. Strano, essendo padroni di casa. 20.24 Squadre a bordo vasca per gli inni nazionali. 20.23 Campagna manda Carnesecchi in tribuna: dunque nessun mancino in acqua per il Settebello. Uno svantaggio molto pesante nella pallanuoto. 20.22 La rosa dell’Italia: 1 Marco Del Lungo – 1990 2 Francesco Lorenzo Cassia – 2002 3 Jacopo Alesiani – 1996 4 Mario Del Basso – 1998 5 Filippo Ferrero – 2002 6 Edoardo Di Somma – 1996 7 Vincenzo Dolce – 1995 8 Tommaso Gianazza – 2002 9 Matteo Iocchi Gratta – 2002 10 Lorenzo Bruni – 1994 11 Francesco Condemi – 2003 12 Francesco De Michelis – 1999 13 Alessandro Balzarini – 2003 14 Mattia Antonucci – 2000 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

