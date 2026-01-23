LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA | iniziate le qualificazioni femminili

Segui in diretta le qualificazioni femminili del Team Sprint dello Goms 2026, parte delle Olimpiadi di sci di fondo. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulle nazionali italiane, con Ganz e De Martin Pinter in gara. Questo evento rappresenta una delle principali opportunità di medaglia per gli azzurri nella disciplina, offrendo un momento importante di competizione e prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:32 Partite Ganz e De Martin Pinter per Italia I e II. INIZIATE LE QUALIFICAZIONI FEMMINILI 12:25 Alle Olimpiadi questo è il format con più chance di medaglia nello sci di fondo per gli azzurri. Pellegrino e Barp sono infatti da podio nella prova a skating, i rivali principali saranno Svezia e Francia, considerando la Norvegia imbattibile con KlaeboValnes. 12:20 Alle 12:57 invece ci saranno le qualificazioni maschili. Fasi finali alle 14:30! 12:15 Le squadre italiane impegnate saranno Ganz-Monsorno e De Martin-Cassol per le donne mentre Pellegrino-Barp e Graz-Carollo tra gli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

