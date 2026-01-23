LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA | alle 12 | 30 le qualificazioni Italia maschile da podio

Segui in tempo reale le qualificazioni del Team Sprint della gara di sci di fondo Goms 2026. Alle 12:30, le squadre italiane, con Ganz-Monsorno e De Martin-Cassol per le donne e Pellegrino-Barp e Graz-Carollo per gli uomini, si sfideranno per ottenere un buon risultato. Clicca qui per aggiornamenti e risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:15 Le squadre italiane impegnate saranno Ganz-Monsorno e De Martin-Cassol per le donne mentre Pellegrino-Barp e Graz-Carollo tra gli uomini. 12:10 Tra circa 20? vi racconteremo le qualificazioni della team sprint di Goms (SUI), prima quelle femminili poi quelle maschili. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta LIVE delle team sprint a tecnica libera maschile e femminile di Goms (SUI) che precede i Giochi Olimpici di MilanoCortina 2026, ultima tappa per la Coppa del Mondo di Sci di Fondo prima della Val di Fiemme. Si giunge in una località da sempre gradita a Federico Pellegrino e alla squadra azzurra, che proverà a conquistare un altro podio dopo i due conquistati a livello individuale dal poliziotto e il grande 4° posto di Elia Barp nella passata 10 km a tecnica classica con partenza ad intervalli di Oberhof. 🔗 Leggi su Oasport.it

