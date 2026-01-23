Benvenuti alla diretta del SuperG di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Seguiremo le performance degli atleti, con particolare attenzione a Franzoni, che punta a una prova convincente contro i migliori, tra cui Odermatt. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa competizione prestigiosa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino entra nel suo cuore simbolico con il SuperG di Kitzbühel, in programma venerdì 23 gennaio alle 11.30 sulla leggendaria Streif. L’86ª edizione dell’Hahnenkamm-Rennen si apre come da tradizione con una gara che vale molto più di una semplice vittoria stagionale: il SuperG tirolese è da sempre un termometro tecnico e mentale, capace di indicare chi è davvero pronto a misurarsi con la discesa più iconica del circuito, in programma sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni sogna di impensierire Odermatt

LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FENOMENO FRANZONI! Anche Odermatt é dietro, si sogna la vittoria!Segui in tempo reale la gara di Sci alpino SuperG Wengen 2026.

LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: si parte alle 12.30, Odermatt favorito, l’Italia sogna con FranzoniSegui in tempo reale il SuperG di Wengen 2026, in programma alle 12.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: Aicher precede Vonn, Goggia in testa alla classifica di specialità; Aicher vince il SuperG di Tarvisio, Goggia è 6^; Sci alpino, Wengen si tinge d’azzurro: Giovanni Franzoni conquista il Super-G - SuperG Wengen, il trionfo di Giovanni Franzoni: E' assolutamente incredibile; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta.

LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni sogna di impensierire OdermattCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 ... oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Kitzbuehel, tv, streamingLa leggendaria Streif, dopo l'assaggio dei due giorni di prove cronometrate in vista della discesa di domani, apre ufficialmente i battenti per ... oasport.it

Sci alpino: a Arianna Grosso e Pietro Seletto il SuperG di Pila Centodieci atleti, questa mattina, sulla Bellevue di Pila, si sono cimentati nel secondo SuperG riservato agli Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Aosta e vinto da Arianna Grosso, che si - facebook.com facebook

Si chiude oggi a #Saalbach, in #Austria, la tappa di Coppa del Mondo di #sci alpino, con l’ultima giornata di gare dedicata al #SuperG. I dettagli su #zonamistamagazine x.com