LIVE Sci alpino SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Franzoni non si vuole fermare

Segui in tempo reale il SuperG di Kitzbuehel 2026, una gara importante per valutare gli equilibri tra gli atleti in vista della discesa di sabato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.21: Il SuperG di oggi sarà quindi una prima risposta fondamentale: dirà molto non solo sull’esito della gara, ma anche sugli equilibri della discesa di sabato. Per Franzoni e per l’intera Italjet, Kitzbühel non è più solo un esame da superare, ma una grande occasione da sfruttare. 11.18: Il contesto internazionale resta ovviamente di altissimo livello. La Svizzera si affida alla leadership di Odermatt, leader della classifica di SuperG con un margine importante, mentre l’Austria gioca in casa con una squadra profonda e qualitativa, guidata da Kriechmayr, Haaser e Babinsky. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta del SuperG di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino.

LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni sfida Odermatt, la startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026

