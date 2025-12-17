Incentivi ai medici e liste d' atttesa Migliorati i tempi per 9 prestazioni su 12

Durante la riunione della Conferenza territoriale socio-sanitaria, le aziende sanitarie modenesi hanno illustrato i miglioramenti nei tempi di attesa per nove delle dodici prestazioni sanitarie analizzate, evidenziando l’implementazione di incentivi ai medici e un percorso volto a promuovere l’appropriatezza delle cure.

La Conferenza territoriale socio-sanitaria (Ctss), che si è riunita mercoledì pomeriggio, è stata l'occasione per le aziende sanitarie modenesi di presentare agli amministratori locali l’impianto tecnico-scientifico del percorso sull’appropriatezza delle cure. Un tema che è salito alla ribalta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

