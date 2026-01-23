Il Tribunale della Spezia ha condannato Acam Acque a versare 50.000 euro di risarcimento al Comune di Lerici, a seguito degli sversamenti di liquami in mare a Tellaro nell’agosto 2021. La decisione riguarda il danno di immagine causato dall’incidente, confermando la responsabilità della società nel rispetto delle normative ambientali e sulla gestione dei reflui.

Un risarcimento di 50mila euro per il danno di immagine. È quanto disposto dal Tribunale della Spezia, che ha condannato Acam Acque a ristorare il Comune di Lerici per gli sversamenti fognari verificatisi nell’agosto del 2021. Il dispositivo del giudice Nella Mori, chiamata a pronunciarsi sull’istanza avviata dall’amministrazione comunale lericina guidata da Leonardo Paoletti, è stata depositata lunedì scorso. Una vicenda che, in piena stagione turistica, aveva creato forti malumori: l’episodio, nonostante l’intervento tempestivo di Acam Acque per riparare la situazione, determinò infatti il divieto di balneazione a causa del superamento dei limiti legati alla presenza di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liquami in mare a Tellaro. Condannata Acam Acque

