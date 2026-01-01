Sindaco si tuffa in mare nelle gelide acque del Gargano | Abbiate più coraggio

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha partecipato al tradizionale tuffo di Capodanno nelle acque del Gargano, a testimonianza di uno spirito di sfida e determinazione. L'evento si svolge annualmente presso l'Isola che non c'è, a ‘Acqua di Cristo’, coinvolgendo cittadini e autorità locali. Un gesto simbolico per iniziare il nuovo anno con coraggio e volontà di affrontare le sfide future.

