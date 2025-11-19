Da Edgar Allan Poe alla musica con protagonisti Giancarlo De Cataldo e Franco Piersanti
Giovedì 20 novembre, alle 20.30, nel Teatro Abeliano di Bari, la trentesima stagione musicale del Collegium Musicum prosegue con un altro appuntamento speciale: «Da Edgar Allan Poe alla musica» è il titolo di una serata incentrata su brani ispirati alla poetica del celebre scrittore statunitense. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’AUTOMA CHE GIOCAVA A SCACCHI (COL TRUCCO) TRA IMPERATORI (NAPOLEONE COMPRESO) E INTELLETTUALI (EDGAR ALLAN POE) Fra 1770 e 1854 un automa circola per l’Europa e l’America. Ha le fattezze di un turco ed è un giocatore mecc - facebook.com Vai su Facebook
Una frase di Edgar Allan Poe sul valore della musica - La citazione di Edgar Allan Poe tratta da Marginalia è una delle più profonde e malinconiche riflessioni sul potere della musica mai scritte: «Quando la musica ci muove alle lacrime, apparentemente ... Da libreriamo.it
“Le nostre sorti incatenate”. Lou Reed riscrive Edgar Allan Poe - Nell’ultimo disco, il grande cantautore statunitense riscrive e ‘rivive’ l’opera di Poe. Riporta pangea.news
Edgar Allan Poe nella cultura pop: le origini dell'orrore - Edgar Allan Poe nella cultura pop: visionario dall'esistenza dannata; maestro dell'horror che ha trasposto nelle sue opere il terrore del male di vivere e della società; autore tormentato sulla cui ... Da tomshw.it