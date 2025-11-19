Da Edgar Allan Poe alla musica con protagonisti Giancarlo De Cataldo e Franco Piersanti

Baritoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 20 novembre, alle 20.30, nel Teatro Abeliano di Bari, la trentesima stagione musicale del Collegium Musicum prosegue con un altro appuntamento speciale: «Da Edgar Allan Poe alla musica» è il titolo di una serata incentrata su brani ispirati alla poetica del celebre scrittore statunitense. 🔗 Leggi su Baritoday.it

da edgar allan poe alla musica con protagonisti giancarlo de cataldo e franco piersanti

© Baritoday.it - "Da Edgar Allan Poe alla musica", con protagonisti Giancarlo De Cataldo e Franco Piersanti

