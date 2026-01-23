Licei quadriennali il decreto con l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione con integrazione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 96 del 22 gennaio 2026, che ufficializza l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione dei licei quadriennali. Questa misura riguarda le istituzioni scolastiche coinvolte nel percorso di riforma, con l’obiettivo di valutare nuove modalità di formazione e sviluppo delle competenze degli studenti. La lista aggiornata evidenzia le scuole autorizzate a proseguire questa sperimentazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 96 del 22 gennaio 2026, con l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al rinnovo della sperimentazione dei percorsi liceali quadriennali. L’Allegato A sostituisce l’Allegato A del precedente decreto n. 42 del 10 gennaio 2026 Il provvedimento riguarda le scuole statali e paritarie indicate nell’Allegato A. Le istituzioni elencate sono ammesse al rinnovo della sperimentazione dei percorsi liceali quadriennali già autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2025, n. 246. A decorrere dall’anno scolastico 20262027, e per un quadriennio, le scuole ammesse sono autorizzate a proseguire la sperimentazione del percorso di studi liceale quadriennale secondo il medesimo progetto precedentemente approvato, all’esito della procedura di selezione prevista dall’Avviso n.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

