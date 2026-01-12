Licei quadriennali pubblicato il decreto con l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto n. 42 del 10 gennaio, che segnala le scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione dei licei quadriennali. Questo aggiornamento riguarda le istituzioni scolastiche coinvolte in un percorso di studio più rapido rispetto al tradizionale quinquennio, offrendo nuove opportunità di formazione. Di seguito, si trova l’elenco ufficiale delle scuole interessate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 42 del 10 gennaio, con l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al rinnovo della sperimentazione dei percorsi liceali quadriennali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Licei quadriennali, via al rinnovo: domande entro il 3 gennaio. AVVISO e DECRETO

Leggi anche: Licei quadriennali, domande di rinnovo entro il 3 gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Licei quadriennali, domande di rinnovo entro il 3 gennaio - Le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che hanno attivato almeno una classe quadriennale nell’a. orizzontescuola.it

"I licei quadriennali sono positivi per gli studenti, non è vero quel che dice Eduscopio". INTERVISTA a Roberto Pasolini - Orizzonte Scuola Notizie - facebook.com facebook