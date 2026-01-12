Licei quadriennali pubblicato il decreto con l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto n. 42 del 10 gennaio, che segnala le scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione dei licei quadriennali. Questo aggiornamento riguarda le istituzioni scolastiche coinvolte in un percorso di studio più rapido rispetto al tradizionale quinquennio, offrendo nuove opportunità di formazione. Di seguito, si trova l’elenco ufficiale delle scuole interessate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 42 del 10 gennaio, con l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al rinnovo della sperimentazione dei percorsi liceali quadriennali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

