Nuovo hospice pediatrico | ecco il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo del nuovo hospice pediatrico a Padova è stato approvato oggi, 7 gennaio, dall'Azienda Ospedale - Università di Padova. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza e il supporto ai bambini e alle loro famiglie, assicurando servizi specializzati e un ambiente adeguato alle esigenze pediatriche. La realizzazione di questa struttura contribuirà a rafforzare il sistema sanitario locale dedicato alla cura dei più piccoli.

E' stato approvato oggi 7 gennaio dall'Azienda Ospedale - Università di Padova il progetto esecutivo del nuovo hospice pediatrico. Il centro regionale per le cure palliative pediatriche avrà otto posti letto in stanze singole con anche l'angolo cottura. Ci saranno, inoltre, quattro posti di.

NUOVO HOSPICE PEDIATRICO DI PADOVA, AL VIA I LAVORI - “L’affidamento dei lavori per il nuovo Hospice Pediatrico di Padova rappresenta un ulteriore importante traguardo per la sanità in Veneto. 9colonne.it

Padova. Zaia presenta il progetto del nuovo ospedale e annuncia la nascita di un hospice pediatrico - Per il presidente della Regione “una giornata storica, si parte verso un policlinico universitario di caratura internazionale”. quotidianosanita.it

