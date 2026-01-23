Lettera aperta a Fico revochi la delibera che privatizza l’acqua

Gentile Presidente, questa lettera invita a riesaminare e revocare la delibera che avvia la privatizzazione dell’acqua pubblica in Campania. Considerando il procedimento giudiziario in corso presso il Tar, è importante agire in autotutela per garantire trasparenza e rispetto delle procedure. La tutela del bene comune deve rimanere prioritaria, evitando decisioni affrettate che potrebbero compromettere l’interesse pubblico.

Caro Presidente, la sciagurata delibera che avvia anche in Campania il processo della privatizzazione dell’acqua pubblica va revocata in autotutela visto che è in corso un giudizio davanti al Tar. So che manterrai la promessa. Potresti cominciare con un segnale semplice, revocando la concessione regionale per la ricerca di acqua calda a Via Verdi 31. Ad occhio e croce sono interessi privati di natura commerciale che spingono a questo fine. Si scavi invece a Piazza Municipio, vicino alla Fontana del Nettuno, per esempio, si inauguri la fonte battesimale della città insieme a un grande impianto geotermico pubblico.🔗 Leggi su Ildenaro.it Napoli Femminile: una lettera aperta che diventa impegno collettivoIl Napoli Femminile si distingue per aver trasformato un episodio di discriminazione in un gesto di responsabilità collettiva. Leggi anche: In Campania la partita è aperta: ecco i sondaggi che spaventano Fico e il centrosinistra. Cirielli in costante rimonta Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Fico informa Merz di una lettera aperta a von der Leyen e lo invita in Slovacchia; I lavoratori della Pmc di Melfi scrivono a Decaro e Fico; I sindaci di Maiori e Minori scrivono al Presidente Fico sul progetto della galleria; Stadio, il vertice a tre Fico-Manfredi-DeLa: fondi per il Maradona. Lettera aperta a Fico, revochi la delibera che privatizza l’acquaCaro Presidente, la sciagurata delibera che avvia anche in Campania il processo della privatizzazione dell'acqua pubblica va revocata. ildenaro.it Galleria Maiori-Minori, il Comitato chiede al presidente Fico di fermare il progettoDopo la lettera dei sindaci di Maiori e Minori al nuovo Presidente della Regione Roberto Fico per perorare il progetto della galleria, il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana chiede al governator ... ilvescovado.it Lettera aperta dei genitori contro la riduzione delle ore scolastiche e l’introduzione dell’orario continuato. - facebook.com facebook La lettera aperta di oltre 400 super-ricchi contro le politiche dell'amministrazione americana. Sei paperoni su dieci ritengono che la presidenza Trump stia avendo un impatto negativo sulla stabilità economica globale e sulle condizioni di vita della gente x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.