L’enigma del desiderio un thriller psicologico di Paolino Cantalupo

L’Associazione Marco De Paola Cuori in Azione & Friends invita alla presentazione di

L’Associazione Marco De Paola Cuori in Azione & Friends promuove la presentazione del libro ‘L’enigma del desiderio’, di Paolino Cantalupo, venerdì 30 gennaio alle ore 19.00, presso Dimora Storia, in Villa D’Afflitto già Lufrano (via Enrico Pessina 73), San Giorgio a Cremano. Il romanzo ‘L’enigma del desiderio’ è un thriller psicologico e geopolitico di ampio respiro. Ambientato tra New York, il Mediterraneo Orientale e l’Africa, il libro racconta la vicenda di Adham, docente di psichiatria, costretto a confrontarsi con un passato irrisolto quando il fratello Orion viene accusato di omicidio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'enigma del desiderio, il nuovo libro di Paolino Cantalupo presentato al Suor Orsola BenincasaSarà presentato domani, mercoledì 16 aprile, ore 10, presso la Biblioteca Pagliara, Università Suor Orsola Benincasa (via Suor Orsola, 10, Napoli) L’Enigma del desiderio, Castelvecchi editore, il ... ilmattino.it

