L’attrice Shailene Woodley sarà la protagonista di Ultra, un thriller psicologico scritto e diretto da Victoria Negri. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Shailene Woodley – protagonista della saga Divergent – ha firmato per dare volto in Ultra ad una ultramaratoneta che partecipa ad una delle gare più dure del pianeta, quando si rende conto che un uomo misterioso la segue con intenzioni sinistre. Il film sarà presentato dalla Mister Smith Entertainment all’American Film Market di Los Angeles la prossima settimana per la distribuzione internazionale, mentre la WME Independent si occuperà della distribuzione negli USA. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ultra | Shailene Woodley nel cast del thriller psicologico