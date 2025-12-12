Il Leeds ha dato impulso alla ricerca di Raheem Sterling

Il Leeds si inserisce nelle speculazioni di mercato collegando Raheem Sterling, attaccante del Chelsea, a un possibile trasferimento. La notizia arriva in un momento di fermento intorno al futuro del giocatore, che negli ultimi mesi avrebbe potuto lasciare il club londinese. La vicenda apre nuovi scenari per il mercato estivo e le strategie delle due società coinvolte.

Notizia fresca giunta in redazione: L’attaccante del Chelsea Raheem Sterling è stato collegato all’allontanamento dal club negli ultimi mesi. È indesiderato nel club londinese ed è improbabile che abbia opportunità regolari. Naturalmente è stato accostato ad altri club. Il Leeds United è uno dei club legati al giocatore e dovrà affrontare la concorrenza del Crystal Palace. Il Chelsea è pronto a far partire Raheem Sterling. Intanto il tecnico Enzo Maresca ha ormai aperto la porta per un’uscita a gennaio e ha affermato che il giocatore potrebbe andare avanti. “Per quanto riguarda Raheem, ancora una volta è la stessa cosa che ho detto per Axel Disasisono giocatori del Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com