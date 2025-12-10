Ecoforum due comuni ciociari sul podio rifiuti free

Ecoforum sottolinea il successo della provincia di Frosinone, con due comuni ciociari sul podio dei territori rifiuti free. La regione si distingue per pratiche di gestione sostenibile e virtuosa dei rifiuti, confermando il proprio ruolo di eccellenza nel Lazio in ambito ambientale.

La provincia di Frosinone si conferma tra le eccellenze del Lazio per la gestione virtuosa dei rifiuti. Il 10° Ecoforum Regionale di Legambiente, svoltosi a Roma presso Industrie Fluviali alla presenza dell'Assessore regionale Fabrizio Ghera, ha presentato il rapporto 2025 (basato su dati Arpa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

