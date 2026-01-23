Leclerc e Hamilton stregati dalla SF-26 | Riportiamo la Ferrari dove merita

Leclerc e Hamilton si sono mostrati entusiasti alla presentazione della nuova Ferrari SF-26, sottolineando l'impegno e la motivazione che ci sono dietro lo sviluppo della vettura. Charles Leclerc ha commentato: “Stiamo spingendo al massimo, con tanta motivazione e molto lavoro dietro le quinte”. La nuova monoposto si propone di riportare la Ferrari ai livelli che le competono, con un focus sulla performance e l’affidabilità.

Carichi, determinati, sempre appassionati di Ferrari. Ma soprattutto in grande ricerca di riscatto personale. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, nel giorno della presentazione della nuova SF-26 per il prossimo Mondiale, sono ansiosi di cominciare, al netto delle incognite legate ai nuovi regolamenti che ancora non permettono di sbilanciarsi. Il monegasco e l’inglese vogliono cancellare un 2025 senza vittorie (per Lewis nemmeno un podio, a parte la vittoria nella Sprint in Cina). Da lunedì, nei primi test di Montmelo’, inizierà il lavoro di affinamento della nuova monoposto. Intanto Leclerc ha sottolineato l’importanza delle novità regolamentari, in particolare su come abbiano influito sulla preparazione invernale: "Sicuramente è stata ancora più importante rispetto ad altri anni, soprattutto per noi piloti – ha detto Charles - ci sono molti sistemi nuovi sulla vettura che dobbiamo imparare a conoscere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

