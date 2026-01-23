Le conferenze di A Compagna | Andrea Lercari racconta Genova e i Savoia

Il ciclo di conferenze di A Compagna prosegue con l’intervento di Andrea Lercari, che parlerà di “Genova e i Savoia”. L’appuntamento è previsto per martedì 27 gennaio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano. L’iniziativa, organizzata dall’antico sodalizio, si inserisce nel programma 2025-2026, offrendo un’occasione per approfondire temi storici e culturali legati alla città.

