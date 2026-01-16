Ripartono i lavori per il sovrappasso Santa Caterina | nella zona scattano limitazioni alla circolazione
Sono state introdotte limitazioni temporanee alla circolazione in Strada Santa Caterina e Strada Massimi Losacco, in seguito all’avvio dei lavori per il sovrappasso Santa Caterina. Le restrizioni, stabilite con ordinanza, sono finalizzate a garantire la sicurezza durante le operazioni di costruzione e permettere il completamento dell’intervento. La modifica alla viabilità sarà in vigore fino al termine dei lavori.
Definite limitazioni alla circolazione stradale in Strada Santa Caterina e Strada Massimi Losacco. I nuovi divieti, ratificati con un'ordinanza dirigenziale, saranno temporanei e permetteranno la conclusione degli interventi previsti per la realizzazione del sovrappasso Santa Caterina. Le. 🔗 Leggi su Baritoday.it
