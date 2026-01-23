Lamborghini – The Man Behind the Legend | tutto quello che c’è da sapere

Lamborghini – The Man Behind the Legend è un film del 2022 diretto da Bobby Moresco che ripercorre la vita e le imprese del celebre imprenditore Ferruccio Lamborghini. In questa scheda troverai informazioni sulla trama, il cast e i dettagli sulla messa in onda, con particolare attenzione alla trasmissione prevista per venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21,20 su Rai 2.

Lamborghini – The Man Behind the Legend: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Lamborghini – The Man Behind the Legend, film del 2022 scritto e diretto da Bobby Moresco. Il film è ispirato al libro biografico Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale (scritto dal figlio Tonino). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film segue "la lunga vita dell'iconico imprenditore, dalla produzione di trattori, all'inizio della sua carriera, alla creazione di veicoli militari, durante la seconda guerra mondiale e poi alla progettazione e alla costruzione delle auto Lamborghini che alla fine hanno definito la sua profonda eredità".

