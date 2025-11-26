Gemini Man: trama, cast e streaming del film. Stasera, 26 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Gemini Man, film del 2019 diretto da Ang Lee con protagonista Will Smith. La pellicola ha avuto una fase di sviluppo lunga venti anni prima di entrare in produzione. Il film, nato da un’idea di Darren Lemke, nel 1997 doveva essere prodotto dalla Walt Disney Pictures insieme a Don Murphy, sotto la regia di Tony Scott. Nel 2016 la Skydance acquista il film dalla Disney e Jerry Bruckheimer subentra nel progetto come produttore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gemini Man: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1